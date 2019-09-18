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جولات يومية لقيادات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال الدراسة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:00 ص
جولات يومية لقيادات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال الدراسة استعدادات المدارس لاستقبال الدراسة
كتب محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى توجيه قيادات المديريات والإدارات التعليمية فى المحافظات بتنظيم جولات يومية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال باقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى الأسبوع المقبل 21 سبتمبر الجارى.
 
وقالت مصادر لـ" اليوم السابع" إن مديريات التربية والتعليم لديها أولويات خلال تلك الفترة، وهى التأكد من أن أعمال الصيانة تم الانتهاء منها من دهانات للفصول وتغيير المقاعد وتركيب زجاج النواف، إضافة إلى توفير قاعات لاستيعاب طلاب رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن الخامسة.
 
فيما تفقد محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عدة مدارس خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أنه سيتابع جاهزية المدارس حتى دخول الطلبة الفصول والاطمئنان على استقرار الدراسة.
 
وفى محافظة القاهرة، عقد محمد عطية، وكيل الوزارة عدة اجتماعات مع مدراء المدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أخر مستجدات أعمال الصيانة وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.
 
كانت الدراسة انطلقت فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى الأربعاء الماضى 11 سبتمبر الجارى و21 لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

 


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

أعمال الصيانة

تجهيز المدارس

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