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جوتيريش: يجب الضغط على الحكومات لتتحرك بوتيرة أسرع لتفادى كارثة مناخية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:51 م
جوتيريش: يجب الضغط على الحكومات لتتحرك بوتيرة أسرع لتفادى كارثة مناخية جوتيريش
نيويورك (أ ش أ)

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن اتفاق باريس حول المناخ لم يفشل بعد، لكن الوقت بات محدودًا لتفادى كارثة مناخية.

وأضاف جوتيريش - وفقًا لما أوردته قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء "يجب على المجتمعات أن تزيد من الضغوط على الحكومات كى تدرك أن عليها التحرك بوتيرة أسرع".

وتابع قائلًا: "إننا بحاجة إلى تغيير طريقة إنتاجنا للأغذية تغييرًا جذريًا، وكذلك طريقة تنظيم مدننا وإنتاج الطاقة"، موضحًا أن هناك الكثير من الأشخاص والشركات والمدن والدول باتت تدرك أهمية هذا التغيير.

ومن المقرر أن تعقد قمة المناخ فى 23 سبتمبر الجارى بمقر الأمم المتحدة فى (نيويورك).

 


جوتيريش

الامم المتحده

التغييرات المناخيه

قمه المناخ

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