جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن عام لمتهم لتهريبه أشخاص بطريقة غير شرعية

صدر القرار بعضوية كل من المستشار جمال البغدادى والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ وأمانة سر خالد محمد حسين.

تعود القضية رقم 80 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطاراًُ من ضباط الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقبض تشكيل عصابى لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية .

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالاسكندرية قيام كل من " ع . ر . ن " محافظة اسيوط و " ع . ز . ر " محافظة الاسكندرية و " خ . ر . م " محافظة اسيوط و " ن . ف . إ " مقيمة بمحافظة الجيزة و " م . ح . ج " محافظة الجيزة و " ح . ح . ن " محافظة دمياط بتكوين تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من عدة محافظات ونقلهم إلى محافظة الاسكندرية وتجهيز مركب لتسفيرهم إلى دولة اسبانيا عن طريق البحر مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم مبالغ مالية وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية فأصدرت المحكمة حكمها مع مصادرة المضبوطات .