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جمارك معبر أرقين تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية إلى السودان بدون رسوم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:01 م
جمارك معبر أرقين تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية إلى السودان بدون رسوم أدوية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكن رجال الجمارك بمنفذ ارقين برئاسة أحمد الصاوى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب والبضائع المغادرين إلى السودان تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 1284 لسنة 2019 ، بإسم م . ع . أ والمحمل علي 5 سيارات بضائع متنوعة للركاب المغادرين للخرطوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية ،من أحمد جبريل وأحمد الطيب وحمدي مبارك بمعاونة كلا من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم، فتبين وجود 17 صنف من الأدوية البشرية عبارة عن 12000كبسوله فالبرويكس، و 815 عبوة معلق نيستاتين و 15000 قرص بلاكوينيل، و 20000 قمع سيتال و 25000 قرص بروفيرون ،و 160 عبوة قطرة نتشورال ،و 800 قرص كابرون و 100 عبوة جل التراكايين و 75 عبوة فينتولين بخاخ ،و 40 عبوة جل ميكوناز و 50 علبة يورنيكس و 150 أمبول سيدولوت ،و 150 عبوة قطرة زولامول و 100 أمبول ابيجونال و 70 عبوة قطرة أوتريفين للأطفال والكبار، مخبأة أسفل وداخل طرود الأمتعة الشخصية ضمن مشول البيان الجمركي سالف الذكر.

قرر أحمد جعفى عطيتو مدير عام جمرك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسه 2019، وحرر المحضر أحمد ابراهيم، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقه 230 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد صباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد واحكام الرقابه علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


جمارك ارقين

تهريب

ادوية بشرية

اسوان

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