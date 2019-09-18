جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مستلزمات طب وجراحة الأسنان.. صور

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخليج القادمة من البحرين إشتبه أحمد عاطف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى قادم من دبي ترانزيت البحرين القاهرة نظرا لارتباكه وقصر مدة سفره بالخارج .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي ، وبالعرض على، زكريا حسب الله نائب مدير الادارة قرر تمرير حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة أحمد جبر مأمور الفحص تحت إشراف فرح حمدي مدير الإدارة تم الإفادة بوجود أجسام معتمه، وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية من محمد محمود عمر مأمور الجمرك و سامح أمين جبار رئيس القسم المشرف علي الخط الأخضر تحت إشراف زكريا حسب الله نائب مدير الادارة فتبين وجود 456 قطعة مستلزمات لطب وجراحة الأسنان مختلفة الأنواع والأشكال، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالي 500 ألف جنيه .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 61 لسنة 2019ذ.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.