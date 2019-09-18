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جامعه الإسكندرية تمنح 133 منحة دراسية للطلاب الأفارقه من دول حوض النيل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:14 ص
جامعه الإسكندرية تمنح 133 منحة دراسية للطلاب الأفارقه من دول حوض النيل الدكتورهشام جابر القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته اليوم، برئاسة الدكتورهشام جابر القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث على نتيجة منح دول حوض النيل المقدمة من جامعة الإسكندرية، وقد تقدم لها عدد إجمالي657 وتم الموافقة على منح 133 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه.

وافق المجلس على البدء فى تدشين حملة "إدرس فى مصر" بجامعة الإسكندرية لجذب مزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وذلك وفقا للحملة التى أطلقتها وزارة التعليم والبحث العلمى والبحث العلمى مؤخرا، وتتضمن الحملة ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام الطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وإدراج المؤسسات التعليمية المصرية كمؤسسات موصى بها من الدول المختلفة، والتى من ضمنها إضافة كليات التعليم الطبى بالجامعات المصرية على موقع دولة الهند الرسمى الخاصة بعد تغيير نظام التعليم بها إلى نظام الساعات المعتمدة، حيث تم إضافة 10 جامعات مصرية على موقع دولة الهند المصرى كمؤسسات موصى بها من ضمنها جامعة الإسكندرية، فضلا عن عقد اتفاقيات تبادل بين الجامعات المصرية والهندية لتبادل الطلاب والتسويق لبرامج كليات الطب بالتنسيق مع المكتب الثقافى للسفارة المصرية بالهند والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة.

كما وافق المجلس على تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمى" على طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك بإعتبارها شرطا أساسية لمنح أى شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا يالجامعات المصرية، على أن يعفى طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمى الحاسب من شرط الحصول على الشهادة، ويتم منح الطالب شهادة (FDTC) بعد نجاحه فى عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالى 7 برامج على أن يكون عدد 5 برامج إجبارية وعدد 2 برنامج اختياري.

 

 


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