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جامعة عين شمس: الانتهاء من تطوير 70% من المدن الجامعية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:57 ص
جامعة عين شمس: الانتهاء من تطوير 70% من المدن الجامعية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب
كتب أسامة عبد الحميد

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أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسير وفق استراتيجية التطوير المستمر، ووفقا لخطة زمنية  تهدف لتطوير كافة الخدمات المقدمة للطلاب، بحيث تماثل ما يقدم فى مختلف الجامعات العالمية وتراعى متطلبات الطلاب خلال فترة تواجدهم بالجامعة خلال شهور الدراسة، وكذلك إمكانية التطوير والتجديد الأوسع والأشمل خلال فترة الإجازة الصيفية، فى إطار إستعدادات جامعة عين شمس لبدء العام الجامعى الجديد 2019 – 2020 وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس، أن قطاع المدن الجامعية " طلبة و طالبات" شهد طفرة كبيرة فى تطوير أكثر من 70% من اماكن الاقامة ، وقاعات الاستذكار  الملاعب و صالات الألعاب الرياضية و تنس طاولة و المطعم،  كله بالإمكانيات الذاتية للجامعة وفى زمن قياسى استكمالاً للمبادرة الأولى من نوعها " بايدينا نجملها"، التى أطلقها القطاع خلال إجازة نصف العام الجامعى الماضى، التى شارك خلالها عدد من الطلاب المتطوعين، فى تجميل وتزيين المدينة الجامعية وكذلك تطوير نظام التغذية المقدمة للطلاب، وفق معايير سلامة الغذاء وفق رؤية يتبناها القطاع لتطوير قطاع التغذية والتى تعتمد على منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء، استناداً على أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة للوصول الى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة للمنتج الغذائى الذى تقدمه الجامعة.

كما شملت خطة التطوير: تحديث المراقبة الطبية والخدمات الطبية المقدمة للطلاب ونظام التكافل الإجتماعى  وصيانة و تجديد قاعات الدراسة وتزويدها بالوسائل التعليمية اللازمة.

وعن رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة أكد الدكتور عبد الفتاح سعود انه يتم توفير كل الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية  كما تم  تخصيص شباك لطلاب الدمج و ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى و توفير أماكن للاستراحة و الانتظار و كذلك توفير كافة الخدمات التى تكفل راحتهم  كما أشار أن الجامعة بصدد إفتتاح مركز لذوى الاحتياجات الخاصة يعمل على دمجهم مع أقرانهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

كما أكد توفير كل الدعم للأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والرياضية، مشيراً إلى تطوير وتجديد  مسرح رعاية شباب الجامعة والذى يقام عليه العديد من المسابقات الطلابية فى مجالات المسرح والغناء والعزف الموسيقى.

وأضاف إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، أنه يتم حاليا الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدن، لافتا إلى أنه هناك لجنة كاملة لمراجعة نظافة المدن ورشها بالمبيدات ضد القوراض والحشرات لتكون على اتم استعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، وأضاف ان المدن الجامعية  تتأهب لاستقبال حوالى خمسة آلاف طالب وطالبة تقريبا ، لافتا إلى أنه تقدم بالمرحلة الأولى للسكن حوالى 7 آلاف طالب وطالبة على الموقع الإلكترونى المخصص للتقديم.


جامعة عين شمس

تطوير

المدن الجامعية

العام الجامعى الجديد

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