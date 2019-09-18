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جامعة طنطا تطبق منظومة ترشيد المياه بالتعاون مع الإنتاج الحربى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:54 م
جامعة طنطا تطبق منظومة ترشيد المياه بالتعاون مع الإنتاج الحربى جامعة طنطا تستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع 45 الحربى
الغربية - عادل ضرة - محمد طارق

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استقبلت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، اللواء مهندس عبد المنعم هنداوى رئيس مجلس إدارة مصنع 45 الحربى "المعصرة" التابع لوزارة الإنتاج الحربى، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة.

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم التشاور حول تطبيق منظومة ترشيد استهلاك المياه بجامعة طنطا بكافة قطاعاتها وكلياتها ووحداتها ومراكزها الخاصة والمدن الجامعية.

وأشار اللواء "هنداوي" إلى أن اللقاء يأتى تأكيداً على أهمية نشر ثقافة الترشيد، وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية المياه باعتبارها ضرورة حياتية.

حضر اللقاء محمد عبد الرحمن المدير المالى للجامعة.

وعلى جانب آخر، استقبل الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بحضور العميد أيمن جمال مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية وكل من المهندس كرم خليفة وأسماء حسن لبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا داخل كليات الجامعة.

وأكد الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، أن اللقاء يأتى تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، موضحاً أنه سيتم تفعيل المنظومة عن طريق الموقع الرسمى للجامعة والبوابات الالكترونية الخاصة بكافة القطاعات والكليات والوحدات والمستشفيات الجامعية بما يضمن سرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضاً بما يضمن سلامة تداول الشكاوى وسرعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها والرد عليها الكترونيا، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على لتطوير وتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكواهم.

وقال العميد أيمن جمال إن اللقاء يأتى فى إطار توعية القائمين على المنظومة فى جامعة طنطا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال خطه توعوية تشمل ندوات تعريفية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، موضحاً أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابي" عبر التلفون المحمول.

 

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (

 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء 

 


الغربيه

جامعه طنطا

ترشيد المياه

منظومة ترشيد المياه

منظومة الشكاوى الحكومية

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