جامعة بنها تنهى إستعداداتها لاستقبال العام الجامعى الجديد

القليوبية - إبراهيم سالم

أنهت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعداداتها لاستقبال العام الجامعى الجديد، من خلال عدة محاور، منها دخول كليتين جديدتين للخدمة بالجامعة لتنضم إلى 15 كلية بالجامعة وهما كليتي" العلاج الطبيعى والتربية الرياضية للبنات" حيث تم تفقد مبنى الكيتين والتجهيزات الخاصة بالكليتين وقاعات المحاضرات تمهيدا لتشغيلها واستقبال الطلاب الجدد.

وفى هذا السياق قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الجامعة قامت بتوفير كافة امكانياتها من أجل البدء فى تشغيل كلية العلاج الطبيعى والتربية الرياضية للبنات، مشيرا إلى أن افتتاح الكليتين الجديدتين سيعملان على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية، ولكن لعدد من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء على أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف السعيد، أنه تم التأكيد على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والإستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أى معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من إستثمارات الجامعة، والإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة وذلك لمواكبة خطة التوسعات المستقبلية للجامعة واتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.

وأوضح السعيد، أنه تم التأكد من مدى جاهزية المنشات الجديدة بفرع الجامعة بالعبور لإستقبال الطلاب قبل بدء الدراسة، كما تم الإطلاع على ما تم استكماله من منشآت وتجهيز القاعات والعامل لاستقبال الطلاب الجدد، مؤكدا حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشات الجديدة بفرع الجامعة بالعبور لانها جزء من الاستثمارات التى خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أن فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح ولكن يهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل.

ومن ناحيته أكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء الدراسة بفرع الجامعة بالعبور بأول 3 برامج هذا العام والبرامج الجديدة هى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجى" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إعداد 9 عيادات طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى عليهم من 7 فى بنها وواحدة فى هندسة شبرا وأخرى فى مشتهر وتم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لاجراء الكشف وعمل التحاليل اللازمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه لأول مرة تم إعداد ملف طبى متكامل إلكترونيا يستمر مع الطالب منذ إلتحاقه بالجامعة وحتى تخرجه وذلك من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الملف الطبى لكل طالب يشمل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بحالته الصحية وعلاجها أولا بأول طوال فترة دراسته بالجامعة.