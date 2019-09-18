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ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:44 م
ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو الفنان محمد رمضان
كتب محمد عبد العظيم

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ردا على المهاترات على السوشيال ميديا ، نشر الفنان محمد رمضان ، مقطع من أغنية "جيشنا صعب" مع تعليق: "ثقة في الله ستظل مصر قوية وشامخة بجيشها وشرطتها وشعبها".

وتقول كلمات الأغنية:

"فاكرين ايه جيشنا سهل ولا ايه..

جيشنا صعب محدش يقدر عليه..

جيشنا صعب فى التاريخ اسأل عليه..

جيشنا صعب مصر فى قلبه وجوه عينيه..

مش هننسى يوم العبور والجنود واقفين طابور..

وعلى الشهادة مستموتنين حاجة تشرف ليوم الدين..

وعلى مر السنين طول عمرنا مميزين..

ربك ذكرها وقال ادخلوها آمنين..

شبابها سر جمالها حب الوطن عنده فرض..

جيشها حاميها ورجالة خير أجناد الأرض..

يعنى يا مصرى افتخر  واوعى تفتكر..

أنك ممكن تتكسر اليأس فى ايدك يتعصر..

دلوقت جه علينا نعيد أمجادنا بايدينا..

احنا الفراعنة ملوك أفريقيا معروفين..

كل اللى حاربنا ندموا ورجعوا خسرانين..

شبابها سر جمالها حب الوطن عنده فرض..

جيشها حاميها ورجالة خير أجناد الأرض..

يعني يا مصري افتخر واوعى تفتكر..

انك ممكن تتكسر اليأس في إيديك يتعصر". 

 

وعقب الفنان محمد رمضان على الفيديو بقوله:"ثقة في الله ستظل مصر قوية وشامخة بجيشها وشرطتها وشعبها 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/ny0fFfRZSg

 


محمد رمضان

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اخبار محمد رمضان

الجيش المصرى

اليوم السابع بلس

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