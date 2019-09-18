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توقيع بروتوكول تعاون بين قناة السويس وشركة إيطالية لتصدير وتسويق الأسماك

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:44 م
توقيع بروتوكول تعاون بين قناة السويس وشركة إيطالية لتصدير وتسويق الأسماك جانب من توقيع البروتوكول
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة قناة السويس "شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية"، ووزراة الزراعة " الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية"، وشركة Pesca Pronta الإيطالية، لتسويق منتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية من الأسماك البحرية المختلفة فى السوق الأوروبى والإفريقى، وذلك بحضور فرانسيسكو موروسو الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ممثلاً عن شركة قناة السويس للاستزراع السمكى، والأحياء المائية اللواء محمد مجدى عبد السميع، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ممثلاً عن وزراة الزراعة، وطارق كعموش، رئيس مجلس إدارة مجموعة كعموش وكيل الشركة الإيطالية فى مصر.

يأتى توقيع بروتوكول التعاون المشترك تفعيلاً للسياسية التسويقية الخارجية لمنتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية عالية الجودة من أسماك "الدنيس – القاروص- اللوت – الحنشان – الجمبرى" طبقًا للمواصفات والاشتراطات التصديرية المُعتمدة.

فى كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير استراتيجية العمل بشركة الاستزراع السمكى والأحياء المائية يأتى على اولويات أجندة العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة باعتبارها مشروع وطنى خالص يهدف بالأساس إلى سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى فى السوق المحلي، علاوة على توفير العملة الصعبة وفتح أسواقاً جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج من خلال خطط تسويقية خارجية.

من جانبه، عبر فرانسيسكو موروسو الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية عن سعادته بالتعاون مع شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية، مثمناً المهنية العالية التى تحظى بها الشركة وهو ما لمسه فى الجودة العالية لمنتجات الشركة و سهولة الإجراءات والتيسيرات التى حظى بها لإتمام الاتفاق والتعاقد.

بمقتضى بروتوكول التعاون تلتزم شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية بتسليم كميات ونوعيات الأسماك المتفق عليها إلى الشركة الإيطالية والتى تقوم بدورها بالتسويق لها فى السوق الأوروبى والإفريقي، كما يتضمن الاتفاق فتح آفاق أرحب للتعاون باستزراع أنواعاً جديدة من الأسماك المطلوبة فى الأسواق الخارجية ضمن خطط الاستزراع السمكى المستقبلية للشركة.

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رئيس هيئة قناة السويس ونائب وزير الزراعة وومثل الشركة الإيطالية

 

الفريق أسامة ربيع والدكتورة منى محرز يشهدان توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة الزراعة وشركة Pesca Pronta
 
رئيس هيئة قناة السويس ونائب وزير الزراعة وممثل الشركة الايطالية أثناء توقيع العقد
 

 

 


الفريق اسامه ربيع

هيئه قناه السويس

الاستزراع السمكى

نائب وزير الزراعة

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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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