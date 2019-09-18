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توترات الشرق الأوسط ترتفع بالنفط رغم تعهد السعودية باستئناف الإنتاج

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:20 ص
توترات الشرق الأوسط ترتفع بالنفط رغم تعهد السعودية باستئناف الإنتاج براميل نفط_أرشيفية
رويترز

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ارتفع سعر خام برنت بفعل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت على حذر المستثمرين ليغير اتجاهه النزولي الذي شهده في وقت سابق من التعاملات في استمرار لخسائر تكبدها في الجلسة السابقة بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر.

ونزلت الأسعار 6% أمس بعدما صرح وزير الطاقة السعودي أن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط.

ولكن الخسائر توقفت اليوم بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين انطلق من جنوب غرب إيران، ونفت إيران تورطها في الهجوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج  0.6 % إلى 64.61 دولار للبرميل ، بعدما هوت 6.5 % في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1 % إلى 59.41 دولار للبرميل بعدما خسرت 5.7 % أمس الثلاثاء.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر وفي أكتوبر، وإن أكبر بلد مُصدر للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.

وأبلغت أرامكو عددا من المصافي الآسيوية أنها ستمدها بالكميات الكاملة لمخصصات أكتوبر من النفط الخام ولكن مع بعض التغييرات.


الشرق الأوسط

سعر خام برنت

أسعار النفط

النفط

رويترز

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