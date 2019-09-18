الرئيسية أخبار عربية تقليص زمن الانتظار من 40 دقيقة إلى 11 ثانية فى فرع "الكرامة" بالإمارات الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:43 م مكتب بريد بالإمارت محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت مجموعة بريد الإمارات تقليص زمن انتظار العميل فى فرع منطقة الكرامة، من 40 دقيقة فى السابق إلى 11 ثانية فقط فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن زمن إنجاز المعاملة أصبح يستغرق ثلاث دقائق فقط. و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، وأشارت المجموعة، إلى أنه تم الحد من طوابير الانتظار فى أكثر من 90% من مراكزها. الامارات بريد الامارات طوابير الانتظار البريد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 600 ألف شخص يوقعون على "وثيقة المليون متسامح" بالإمارات بمشاركة 150 جنسية الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:35 ص ارتفاع عمليات ضبط المخدرات بالإمارات لـ 26.9 % خلال النصف الأول الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:58 م تنظيم الاتصالات بالإمارات: كل صاحب حساب فى مواقع التواصل مسئول عمّا ينشر الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:26 م إطلاق منصة دبى الاقتصادية التوعوية بمطار الإمارة الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:55 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر" شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى 5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها المزيد من Trending Plus
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