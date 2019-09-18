تقليص زمن الانتظار من 40 دقيقة إلى 11 ثانية فى فرع "الكرامة" بالإمارات

محمد عبد المجيد

أكدت مجموعة بريد الإمارات تقليص زمن انتظار العميل فى فرع منطقة الكرامة، من 40 دقيقة فى السابق إلى 11 ثانية فقط فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن زمن إنجاز المعاملة أصبح يستغرق ثلاث دقائق فقط.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، وأشارت المجموعة، إلى أنه تم الحد من طوابير الانتظار فى أكثر من 90% من مراكزها.