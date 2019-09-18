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تقرير رسمى: زيادة غير متوقعة فى مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:30 م
تقرير رسمى: زيادة غير متوقعة فى مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى النفط الأمريكى -أرشيفية
رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضى مع خفض مصافى التكرير الإنتاج، بينما زادت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات النفط 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى الثالث عشر من سبتمبر أيلول فى حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 647 ألف برميل، مواصلة التراجع للأسبوع الحادى عشر على التوالى وهى أطول سلسلة انخفاضات منذ أغسطس 2018 .

وتراجع استهلاك مصافى التكرير من النفط الخام بواقع 788 ألف برميل يوميا مع هبوط معدلات التشغيل 3.9 نقطة مئوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت 781 ألف برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويتر قد توقعوا انخفاضا قدره 538 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 437 ألف برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 535 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافى واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 445 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضى إلى 3.88 مليون برميل يوميا.


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