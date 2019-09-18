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الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:11 م
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تقرير: ارتفاع أسعار المنازل فى بريطانيا بنسبة 0.7 % خلال يوليو 2019

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:02 م
تقرير: ارتفاع أسعار المنازل فى بريطانيا بنسبة 0.7 % خلال يوليو 2019 منازل فى بريطانيا - ارشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع أسعار المنازل فى بريطانيا خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوى، وهى أقل زيادة منذ 2012 مع امتداد ضعف السوق فى لندن إلى أجزاء أخرى من بريطانيا.

وارتفعت أسعار المستهلكين فى بريطانيا الشهر الماضى بأبطأ وتيرة لها منذ ديسمبر 2016 مما يعزز القوة الشرائية للأسر قبل الانسحاب من الاتحاد الاوروبى، فى وقت يشهدون فيه أسرع نمو للأجور فى 11 عاما.

وذكر المكتب الوطنى للاحصاء اليوم الأربعاء، أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بمعدل سنوى 1.7 % فى أغسطس بعد زيادة 2.1 % فى يوليو.

وجاء الانخفاض رغم الهبوط الحاد لقيمة الإسترلينى فى أغسطس مع تصاعد أزمة الانسحاب البريطانى من الاتحاد الأوروبى، رغم أن بلوغ التضخم الذروة استغرق أكثر من عام بعدما هبط الاسترلينى عقب استفتاء الانسحاب فى عام 2016، وتعافى الاسترلينى الشهر الجارى.

وهذا أكبر هبوط لمعدل التضخم السنوى من شهر لآخر منذ أواخر 2014.

 


بريطاينا

التضخم

اسعار المنازل

اخبار الاقتصاد

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