تقرير أممى: عدد المهاجرين الدوليين يصل إلى 272 مليون

كتبت: إنجى مجدى

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم بلغ ما يقدر بنحو 272 مليون عام 2019، بزيادة قدرها 51 مليون منذ عام 2010. وبحسب التقديرات الجديدة يشكل المهاجرون الدوليون في الوقت الحالي 3.5٪ من سكان العالم ، مقارنة بـ 2.8٪ في عام 2000.

وبحسب التقديرات الصادرة عن مجموعة المهاجرين الدولية 2019، والتى كشفت عنها الامم المتحدة، الثلاثاء، فإنه خلال عام 2019 استضافت أوروبا أكبر عدد من المهاجرين الدوليين (82 مليون)، تليها أمريكا الشمالية (59 مليون) وشمال إفريقيا وغرب آسيا (49 مليون).

وقدمت مجموعة المهاجرين الدولية 2019، وهي مجموعة بيانات أصدرتها شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA)، أحدث تقديرات لعدد المهاجرين الدوليين حسب العمر والجنس والأصل لجميع البلدان والمناطق في العالمية. تستند التقديرات إلى إحصاءات وطنية رسمية عن السكان المولودين في الخارج أو السكان الأجانب الذين تم الحصول عليهم من تعدادات السكان أو سجلات السكان أو الدراسات الاستقصائية الوطنية.

وقال ليو تشن مين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، "إن هذه البيانات مهمة لفهم الدور المهم للمهاجرين والهجرة في تنمية كل من بلدان المنشأ والمقصد. إن تسهيل هجرة الناس وتنقلهم بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول سوف يسهم كثيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."