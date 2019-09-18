تفاصيل عثور رجال نظافة الأقصر على مصوغات ذهبية وسط القمامة وإعادتها لصاحبتها

الأقصر – أحمد مرعى

"الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة" تلك الكلمات الذهبية لخصت جدعنة ورجولة رجال قطاع النظافة بمحافظة الأقصر، لدورهم الكبير وتقديرهم للمواطنين بالبحث معهم عن مشغولات ذهبية وضعت فى قمامة المنزل بالخطأ، حتى عثروا عليها بعد 3 ساعات من البحث فى مقلب القمامة التابع لشركة النظافة الجديدة بالمدينة.

وفى هذا الصدد، قال رمضان فخرى، مسئول قطاع النظافة بالحي، إن دورهم خدمة المجتمع فى قطاع النظافة وتجميل المدينة أمام الجميع من الأهالى والسياح على حد سواء، وأى مواطن يعانى من أزمة أو يحتاج تدخل وحل لمشكلته لا نفكر لحظة ونقف بجانبه حتى الوصول لحقه، موضحاً أنه تلقى اتصال هاتفى من أحد المواطنين يفيد بأنه تم فقد مصوغاته الذهبية داخل كيس بلاستيك بإحدى صناديق القمامة بشارع نزلة الزناتى تحديداً، وذلك أثناء إلقاء مخلفات القمامة الخاصة به عن طريق الخطأ.

وأضاف رمضان فخرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه توجه على الفور للأسرة وأصطحب والد الابنة صاحبة المشغولات الذهبية وزوجها إلى مقر شركة بداية المسئولة عن جمع وتدوير القمامة، والتى بدأت عملها منذ أيام لخدمة مدينة الأقصر، وكان التوقيت بعد العصر تقريباً وقاموا بالبحث لمدة أكثر من 3 ساعات فى أطنان من القمامة بمقر مصنع تدوير المخلفات بعد ما تبين له موعد إلقاء المخلفات بالضبط، وأخذ يبحث مراراً وتكراراً عن الكيس حتى عثر عليه إحدى العاملين المرافقين له خلال عمليات البحث، ويدعى "يحيى فتحى عطا" وقاموا بتسليمه وإعادته إلى صاحبه وهو أكبر دليل على الأمانة والحرص على أموال المواطنين ومتعلقاتهم.

فيما قال أحمد عبد الرؤوف محمد سليم والد "هيام"، أن ابنته كانت تضع مشغولاتها الذهبية فى كيس بلاستيك وتم وضعه عن طريق الخطأ داخل كيس القمامة الخاصة بالمنزل دون أن تدرى، وبعد جمع القمامة من العمال التابعين لشركة النظافة الجديدة فوجئت باختفاء مشغولاتها الذهبية، وقاموا على الفور بالبحث للوصول لمسئولى قطاع النظافة.

وأضاف، أنهم وصلوا حتى رمضان فخرى مسئول قطاع النظافة بالحي، وأصطحبهم لمقر الشركة التى تقوم بتجميع القمامة لإعادة تدويرها من العصر وحتى صلاة العشاء لأكثر من 3 ساعات كاملة، وأحد العمال الذى كان يبحث معهم ويدعى "يحيي" هو من عثر على الكيس وبداخلها المشغولات الذهبية، ودخل الجميع فى حالة من السعادة الكبيرة بعد عودة مفقوداتهم، موجهاً الشكر لكافة المسئولين بمجلس مدينة الأقصر والحى ومصنع تدوير القمامة لدعمهم الكبير لهم للوصول لمشغولات ابنته الذهبية التى تقدر بحوالى 70 ألف جنيه.

وناشد الحاج أحمد عبد الرؤوف محمد سليم، وزوج ابنته، كافة الأهالى بضرورة توخى الحذر خلال جمع القمامة الخاصة بهم فى المنازل وإبعاد كل ما هو قيم من أيدى الأطفال الذى لا يعلمون قيمة ما أمامهم، وقد يضعونه بالخطأ فى القمامة ولا تدرى الأسرة إلا بعد فوات الآوان، مؤكداً على أنه لولا أمانة رجال قطاع النظافة بمدينة الأقصر ما عادت إليهم مصوغاتهم الذهبية.

فيما عبر العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن سعادته بهمة وإخلاص رجال قطاع النظافة بالمدينة لدورهم فى دعم المواطنين والعثور على مصوغات ذهبية قدرت قيمتها بـ70 ألف جنيه داخل مصنع تدوير مخلفات القمامة بمحافظة الأقصر، وأعادوها إلى أصحابها بعد سؤالهم عنها، وسط سعادة من المواطنين الذين عادت لهم مصوغاتهم الذهبية بعد ضياعها مؤخراً.

وناشد العميد أيمن الشريف، كافة المواطنين، ب إلقاء مخلفات القمامة داخل نقطة تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها حتى تمكننا من إعادة الأشياء الثمينة المفقودة، كذلك حفاظا على المظهر الحضارى ولأمن وحماية مواطنينا الكرام بمدينة الأقصر من فقد الأشياء الثمينة عن طريق الخطأ داخل نقطة تجميع القمامة المخصصة لاسترجاعها مرة أخرى، وقد وجه رئيس مدينة الأقصر الشكر لمسئول قطاع النظافة والعامل بحى جنوب، لافتا إلى أنه سيتم تكريمهم وصرف مكافأة فورية على حسن تصرفهم وأمانتهم المشهودة من قبل عمال النظافة كافة بمدينة الأقصر.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك القصة أظهرت بطولة لمسئول قطاع النظافة بالحى وعامل النظافة اللذين قاما بالبحث برفقة الأهالى عن مشغولاتهم الذهبية حتى وجدوها وأعادوها لهم بمشهد يؤكد حرص رجال المدينة على خدمة المواطنين ومساعدتهم فى كل متطلباتهم، مؤكداً أن الاثنين يستحقان كل التقدير والاحترام.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه فى نفس السياق تقرر البدء فى إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها، لإعادة الصورة الجمالية والوجة الحضارى للشارع المصرى، وذلك فى ضوء حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مضيفاً أنه تم مؤخراً تكليف إحدى الشركات لتطبيق منظومة النظافة الجديدة وجمعها مجاناً من المنبع بالوحدات السكنية داخل نطاق مدينة الأقصر، مؤكداً أنه تعتبر محافظة الأقصر هى أول محافظة تقوم بتطبيق المنظومة على مستوى محافظات مصر، وبالفعل بدأت الشركة فى تطبيق منظومة جمع ونقل المخلفات وإعادة تدويرها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً، بتخصيص 5 تروسيكلات لجمع القمامة، والتى يبدأ عملها تحديداً داخل نطاق حى جنوب كمرحلة أولى، وسيتم استكمال أعمال الجمع بباقى الأحياء تدريجياً.

وأكد العميد أيمن الشريف أنه تم تطبيق منظومة النظافة الجديدة فعلياً على أرض الواقع، لجمع القمامة من الوحدات السكنية طبقاً للمواعيد المخصصة للعمل يومياً لعملية الجمع والتى تبدأ العمل من الساعة 7 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الواحدة ظهراً حتى 3 عصرا ثم 10 مساءاً، حيث تتجول مركبات تروسيكل جمع القمامة، طبقا لهذه المواعيد المعلنة، موضحاً أنه أيضاً وحرصاً على سلامة وأمن المواطنين تم تخصيص زى موحد للعمال مطبوعا عليه إسم الشركة، وتم عمل 2 نقطة تفريغ للتروسكلات داخل القلابات كنقطه تجميع وسيطة لنقلها المصنع، مناشداً جميع الأهالى والسكان معاونة عمال الشركة أثناء أعمال الجمع عن طريق النداء أو سماع الصافرة عند دخول الشارع لاصطحابهم الأكياس السوداء لإلقائها بالتروسيكل الخاص به.



العامل الذى عثر على مشغولات ذهبية بقيمة 70 ألف جنية بالأقصر



مسئول قطاع النظافة بالأقصر رمضان فخرى خلال بحثه عن المشغولات الضائعة