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تعيين عبد المنعم خليل رئيسا للإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:47 م
تعيين عبد المنعم خليل رئيسا للإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية عبد المنعم خليل
كتب مدحت وهبة

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أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى بتعيين عبد المنعم خليل مدير عام الادراة العامة  للمنتجات  الحيوانية لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية  للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بالوزارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة، بالاستعانة بذوى الخبرة والكفاءات لشغل المناصب القيادية  لتحسبن الخدمات  المقدمة للمواطنين والعمل على إعادة ضخ دماء جديدة فى شغل الوظائف بقطاعات الوزارة المختلفة.

ومن المقرر، أن يتم الاستعانة بذوى الخبرة خلال الفترة المقبلة لتولى الوظائف القيادية فى الشركات التابعة للوزارة  واتاحة الفرصة لبعض القيادات ممن  لديهم القدرة على الإدارة من أجل الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات  المقدمة للمواطنين بجانب العمل على تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن خطة  لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة  ومنها شركتي قها وإدفينا، مؤكدة على أهمية تعزيز الاستفادة  من الأصول التابعة للشركتين وتطوير خطوط الإنتاج،  وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وتعاظم دور الشركتين فى ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف التطوير إلي تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.


وزارة التموين

عبد المنعم خليل

الادارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية

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