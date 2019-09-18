تعيين شريف على نائبا لشئون التعليم والطلاب بجامعة السادات لمدة 4 أعوام

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 484 لسنة 2019 والذى يفيد بتعيين الدكتور شريف محمد على أحمد نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب لمدة أربعة سنوات .

ويتولى الدكتور شريف محمد على منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلفاً للدكتور هانى يوسف المنتهية فترة ولايته لذلك المنصب فى آخر يوليو الماضى.

وكان الدكتور شريف محمد على قد شغل عدة مناصب بالجامعة أهمها منصب عميد كلية التجارة فى الفترة من 29 سبتمبر 2011 وحتى 28 سبتمبر 2014.

كان الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، قد أصدر قرار رقم 1860 بتعيين الدكتورة نادية حامد البتانونى، قائما بعمل عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بالسادات، لمدة عام أو لحين تعيين عميد للمعهد.

يذكر أن الدكتورة نادية البتانونى، كانت تعمل وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيساً لقسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات، ورئيساً لفريق إعداد الدراسه الذاتية بالمعهد، ورئيسا لفريق إعداد برنامج ماجستير التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات، ورئيسا لفريق إعداد الميثاق الأخلاقى للمعهد.

وكانت "البتانونى"، عضو فريق إعداد الخطة الإستراتيجية للمعهد، وتم ترشيحها لمنصب قائم بعمل عميد المعهد لجدارتها وقدرتها الفائقة على الإدارة .