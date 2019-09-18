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"تعليم دمياط" انطلاق تدريبات تطبيق نظام الثانوية الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:33 م
"تعليم دمياط" انطلاق تدريبات تطبيق نظام الثانوية الجديد جانب من التدريبات
دمياط معتز الشربينى وعبده عبد البارى

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أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه انطلقت اليوم الأربعاء وتستمر لمدة يومان، تدريبات المرحلة الثانوية على النظام المطور.

وأضاف "سويلم"، إنه قام بالتدريب المعلمين ،الذين سبق تدريبهم من قبل الوزارة بالمدينة التعليمية، واستهدفت التدريبات 1685 معلم على مستوى المحافظة ،يتم تدريبهم على المناهج الجديدة ،مضيفا أن التدريب يتم في 60 قاعة علي مستوى الإدارات التعليمية، تحت إشراف وكيل المديرية واللجنة التنفيذية العليا وادارة التعليم الثانوى ،وادارة التدريب ومركز التطوير التكنولوجي وموجهي عموم المواد.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن التدريبات تشمل على برنامج دمج التكنولوجيا ،في التعليم وآليات نظام التقويم في المرحلة الثانوية.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت رسميًا من المرحلة الأولى من التدريبات المعتمدة لتأهيل المعلمين على نظام التعليم الجديد، حيث انتهت من تدريب كافة معلمات مرحلة رياض الأطفال على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملى متعدد التخصصات، إلى جانب الانتهاء من تدريب معلمى الصف الأول الابتدائي على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملى، وجارى استكمال تدريب معلمي الصف الثاني لمادتي اللغة العربية والرياضيات، بالاضافة الى الانتهاء من تدريب معلمى اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي على استراتيجيات تدريس المنهج الجديد فى اللغة الإنجليزية.

من ناحية أخرى ،أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مركز طبي بالمجاورة 30 بالحي السادس بالمدينة ، مضيفا أن المركز الطبي مقام علي مساحة 697م٢ ومكون من طابقين وبتكلفة إجمالية حوالي 2.690 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز حريص على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تحقيق التنمية وللإرتقاء والإسهام في تطوير منظومة الخدمات الصحية بالمدينة وتخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الطبية القائمة حالياً بعدالزيادة في الكثافة السكانية عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان مثل (سكن مصر - دار مصر للإسكان المتوسط - جنة للإسكان الفاخر - الإسكان المتميز)

 

 


التربية والتعليم

تعليم دمياط

الثانوية العامة الجديدة

استراتيجيات التدريس

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