تعرف على 73 منطقة معرضة للسيول وتجمعات الأمطار بمحافظة مطروح

مطروح – حسن مشالى

رصدت محافظة مطروح، 73 منطقة معرضة للسيول وتجمعات مياه الأمطار، خلال فصلى الخريف والشتاء، وهى مناطق بها مخرات للسيول التى تتجمع فى الصحراء وتندفع شمالاً ناحية البحر، أو فى الوديان، وشهدت هذه المخرات عمليات تطهير وإزالة للتعديات بالبناء فيها، وهو الأمر الذى يساعد على عدم وقوع خسائر أو أضرار بشرية أو عينية، خاصة وأن محافظة مطروح تشهد سقوطاً كثيفا للأمطار كل عام.

ويتواجد فى نطاق محافظة مطروح 73 منطقة، معرضة للسيول وتجمعات مياه الأمطار، وهى 19 موقع بمدينة السلوم وعلى طريق مطروح- السلوم و منطقتين فى واحة سيوة و 52 منطقة فى مركز ومدينة مرسى مطروح وعلى طريق مطروح-إسكندرية.

وقامت أجهزة المحافظىة بحصر وتحديد هذه المناطق مسبقاً، بمعرفة الجهات المعنية، للتعامل معها فور سقوط وتجمع مياه الأمطار، والتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمرور المركزى وتأمين الطرق.

كما تم تطهير مخرات السيول بالمناطق الأكثر عرضة لخطر السيول، مثل السلوم وبرانى، والعلمين، و سيدى عبد الرحمن.

وأعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات المعنية بالمحافظة، لمجابهة السيول وتجمعات مياه الأمطار المحتملة، خلال فصلى الخريف والشتاء، والتعامل مع آثار سقوط الأمطار، وإزالة تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المختلفة، بالتعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، مع ورفع حالة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأماكن تجمعات المياه المحددة مسبقا داخل المدن أو على الطرق السريعة، لمنع وقوع أية حوادث، مع التوجيه لقطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية، بفصل التيار الكهربائى عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين.