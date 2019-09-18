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تعرف على شروط تعيين المأذونين قبل تعميم فكرة المأذون الإلكترونى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:27 م
تعرف على شروط تعيين المأذونين قبل تعميم فكرة المأذون الإلكترونى مأذون - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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اتجهت الدولة مؤخرا إلى التحول الرقمى أو "الإلكترونى"، عبر تعميم جميع وسائل التكنولوجية الحديثة فى الوظائف العامة وذلك لإنجاز العمل فى أسرع وقت والحد من عيوب النظام التقليدى، وكان من بين ذلك تدريب المأذونين الشرعيين على استخدام التابلت حتى يتمكنوا من تسجيل البيانات التى يدونها لحظيا على شبكة واحدة.

وعدلت وزارة العدل لائحة المأذونين بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 وهى المنظمة لعملهم وكيفية اختيارهم.

وحددت المادة (3) من اللائحة الجديدة الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين مأذونًا وهى:

( أ ) أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) ألا يقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.

(جـ) أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

(هـ) أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال وظيفته.

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونًا.


شروط اختيار المأذونين

شروط تعين المأذونين

المأذون الإلكترونى

المأذون الديجتال

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