تعرف على خطوات التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل (فيديو)

بدأ التسجيل فى منظومة التأمين الشامل بمحافظة بورسعيد فى أول يوليو الماضى، كأول محافظة فى المرحلة الأولى.

وتبدأ إجراءات التسجيل فى المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوفر لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

ورفعت المنظومة شعار "أنزل وسجل بياناتك علشان صحتك وصحة أسرتك".