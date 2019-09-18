تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (2048) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5,650) طن "نشا ذرة دقيق" مستلزمات إنتاج ، وكذا عدد (1500) عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائى، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3078) عبوة سلع غذائية "مخللات- عصائر- صلصة- زيت زيتون" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مسئول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 23856) عبوة "مستحضرات تجميل"منتج نهائى" زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة ، و(1221801) عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط مسئول مخزن لتجارة الأدوات الكهربائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (175200) قطعة "أدوات كهربائية" بدون مستندات تدل على مصدرها "مهربة جمركياً".

ونجحت شرطة التموين في ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتعبئة (40) طن سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر (مستلزمات إنتاج) ، كذا عدد (4800) عبوة سلع غذائية "زيت طعام" مغشوشة ومقلدة ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات تصنيع مواد غذائية، طبقا لما جاء بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية.. حيث تبين من خلال الفحص أن المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بإنتاج وتعبئة كمية قدرها (41.900) طن سلع غذائية (ملح طعام) طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية بأن المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وجاء من ضمن نتائج الجهود الأمنية ضبط مسئول مصنع لتعبئة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة طنطا أول (بمحافظة الغربية) لحيازته (2.160) طن سلع غذائية (خل طعام) معبأ داخل براميل بدون أية بيانات تدل على مصدرها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية بأن المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط مسئولة عن صيدلية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة) لحيازتها (1535) عبوة أدوية مختلفة خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وبعضها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، وضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة البلينا (بمحافظة سوهاج) لحيازته (13) طن أسمدة زراعية مدون عليها (يوريا- نترات) خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.