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تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة السيول والأمطار فى فصل الشتاء

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:00 ص
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة السيول والأمطار فى فصل الشتاء الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن خطة الوزارة  لمواجهة مخاطر السيول والأمطار المحتمل حدوثها  سواء فى فصل الشتاء  أو خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين غرف عمليات المحافظات، وغرفة الوزارة والغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، بهدف المتابعة والتأكد من عمل الشنايش والبالوعات للقدرة على شفط مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة .
 
وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة، لتفقد مخرات السيول والبرابخ والتأكد من سلامتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة المحتمل حدوثها الفترة المقبلة، وبخاصة مدن المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن تلك الفرق ستعاين عدد المخرات في كل مدينة والتأكد من جاهزيتها ومدى تفاديها لأي أخطار محتملة.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم مخاطبة كافة المحافظات الحدودية؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للآثار المترتبة جراء مياه الأمطار والسيول فى حالة حدوثها، وتحديد المناطق الخطرة للسيطرة على الكوارث الناجمة من حدوث تلك الأمطار والسيول المحتملة .
 
 
 
 
 
 

 


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