سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تصديرى الكيماويات: 68 شركة تقترب من تسوية نهائية لمستحقات دعم الصادرات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:00 ص
تصديرى الكيماويات: 68 شركة تقترب من تسوية نهائية لمستحقات دعم الصادرات كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن عدد 68 شركة بقطاعات تصديرية مختلفة فى طريقها لتسوية نهائية، لمستحقاتها التصديرية، ضمن برنامج دعم الصادرات، حيث تخطت المستحقات القديمة للشركات الـ 20 مليار جنيه.

وأكد أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، أن هناك جدية من الحكومة لصرف مستحقات الصادرات للشركات، قائلا: "رئيس الحكومة أصدر توجيهات وتعليمات بسرعة صرف مستحقات المصدرين، وبالفعل تم زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات من 4 إلى 6 مليار جنيه بالعام المالى الحالى".

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

وتابع أبو المكارم،" بمجرد انتهاء التسوية لعدد 68 شركة من القطاعات التصديرية المختلفة، فإنه سيجرى دخول مجموعة أخرى من الشركات لتسوية مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات".

ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة فى حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

 

 

 

 

 

 


دعم الصادرات

المجالس التصديرية

المجلس التصديرى للكيماويات

صادرات مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة