ترامب يلقى كلمة فى النداء العالمى لحماية الحرية الدينية بمقر الأمم المتحدة

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن مشاركته فى النداء العالمى لحماية الحرية الدينية يوم الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر 2019، فى مقر الأمم المتحدة.



وذكر بيان صحفى صادر عن البيت الأبيض الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الرئيس ترامب سيلقى كلمة رئيسية كما سيقوم نأئب الرئيس مايك بنس بتقديمة لالقاء كلمته فى هذة المناسبة.



وبحسب صحيفة البيان، سيعمل الرئيس ترامب على توسيع الدعم الدولى للجهود المستمرة لحماية الحرية الدينية فى أعقاب الاضطهاد المتزايد للأشخاص على أساس معتقداتهم وتزايد عدد الهجمات على دور العبادة وتدميرها من قبل الجهات الحكومية ووجهات أخري، كما سيدعو المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع هذا النوع من الاعتداءات وضمان قدسية دور العبادة وضمان ان الأماكن العامة تسع جميع الأديان.