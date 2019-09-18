ترامب يلتقى مودى وخان لإجراء محادثات بشأن كشمير خلال الأسبوع المقبل

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سوف يلتقى رئيسى الوزراء الهندى ناريندرا مودى والباكستانى عمران خان خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء محادثات بشأن إقليم كشمير( المُتنازع عليه بين الهند وباكستان )، قائلا إنه "تم إحراز تقدم كبير" فيما يتعلق بنزع فتيل التوترات بين الدولتين الجارتين النوويتين.

وذكرت صحيفة "ذا دون" الباكستانية -على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء - أن ترامب أدلى بهذه التصريحات ردًا على سؤال بشأن تجمع مشترك من المقرر عقده بين ترامب ومودى فى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، فى الـ22 من سبتمبر الجارى.

وأضافت /إكسبرس تربيون/ أن إعلان ترامب لقائه مودى وخان خلال الأيام القليلة القادمة يؤكد تكهنات إعلامية بشأن عقد اجتماع بين ترامب وخان خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الأسبوع المقبل.

ورأت الصحيفة أن الجزء الثانى من تصريح ترامب والمتعلق بـ "إحراز تقدم كبير" يشير إلى أن واشنطن لا تزال منخرطة مع الهند وباكستان على الرغم من موقف نيودلهى المتعلق بعدم ترحيبها بالوساطة الدولية فى نزاعاتها مع إسلام آباد.

ومن المقرر أن يلقى مودى وخان كلمة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الـ27 من سبتمبر الجارى.

يأتى هذا عقب تصريح آخر أدلى به ترامب خلال الأسبوع الماضى أعرب فيه عن رغبته فى "المساعدة" لتسوية النزاع بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير.

وكانت التوترات بين البلدين قد احتدمت، عندما قامت نيودلهى بضم إقليم كشمير من جانب واحد فى الـ5 من أغسطس الماضي، حيث ألغت بذلك الضمان الدستورى الذى يمنح الإقليم وضعا خاصا. فيما أدانت إسلام آباد هذه الخطوة واعتبرتها تعزز من الاحتلال غير القانونى للإقليم وقامت بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وقطعت العلاقات التجارية مع الهند.