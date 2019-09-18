ترامب يعلق على وفاة الإعلامية الأمريكية كوكى روبرتس: لم تعاملنى أبدا بلطف

كتبت ريم عبد الحميد

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على نبأ وفاة الإعلامية بالبارزة كوكى روبرتس بالقول إنها لم تعامله أبدا بشكل لطيف، قبل أن يقدم أمنياته الطيبة لأسرتها، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "أير فورس وان" فى طريقه إلى كاليفورنيا عن روبرتس: "لم ألتق بها أبدا. لم تعاملنى أبدا بلطف. لكنى أود أن أتمنى لعائلتها الخير، فقد كانت محترفة وأن أحترم المحترفين". وتابع ترامب قائلا للصحفيين: "أحترمكم كثيرا أيها الرجال. لقد كانت محترفة حقا، لم تعاملنى أبدا بشكل طيب ، لكننى بالتأكيد أحترمها كمحترفة".

وكانت روبرتس البالغة من العمر 75 عاما قد توفيت بعد إصابتها بمرض سرطان الثدى، وعملت روبرتس فى التليفزيون وفى الراديو والنشر على مدار أكثر من 40 عاما، بدءا من عملها فى شبكة "إيه بى سى" التى أصبحت فيها محللة شئون الكونجرس الرئيسية. وكان الرئيس باراك أوباما قد أصدر بيانا أمس الثلاثاء ينعى فيه روبرتس، قال فيه إنها كانت قدوة للنساء الشابات فى وقت كان الرجال لا يزالون يهيمنون على المهنة، وظلت ثابتة طوال 40 عاما من المشهد الإعلامى والعالم المتغيرين، تقوم بإعلام الناخبين بشأن قضايا العصر وتوجيه الصحفيين الشباب فى كل خطوة على الطريق.

وفى تغريدة له على تويتر، وصف جو بايدن، نائب أوباما على مدار ثمان سنوات والمرشح فى سباق الديمقراطيين للبيت الأبيض، روبرتس بأنها رائدة.