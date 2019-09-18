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ترامب يأمر بتشديد العقوبات على إيران بعد هجوم أرامكو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:02 م
ترامب يأمر بتشديد العقوبات على إيران بعد هجوم أرامكو ترامب
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، عن تشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران.
 
ونشر ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - "لقد أصدرت توجيهات لوزارة الخزانة الأمريكية الآن، لزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير".
 
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلنت واشنطن أنها تدرس خيارات الرد على احتمال تورط إيران المباشر في الهجوم على المنشأتين التابعتين لشركة النفط السعودية "أرامكو"، نهاية الأسبوع الماضي.
 
وتضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في مايو 2018، والذي يعتبره ترامب غير كاف لمنع طهران من حيازة قنبلة نووية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
 
ولا تستبعد الإدارة الأمريكية القيام بردود عسكرية، بعد تنديدها بما اعتبرته "هجوما غير مسبوق" ضد إمدادات النفط العالمية.

أرامكو

دونالد ترامب

إيران

الخزانة الأمريكية

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