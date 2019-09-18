ترامب: لم أتحدث مع نتنياهو بشأن الانتخابات

رويترز

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الأربعاء أنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الانتخابات التي وصفها بأنها متقاربة، قائلا "سنرى ما سيحدث".

وتشير نتائج شبه كاملة نُشرت اليوم الأربعاء بشأن انتخابات إسرائيل إلى فشل نتنياهو في تحقيق فوز يكفل له تشكيل حكومة أغلبية.

وكان نتنياهو ركز خلال حملته على علاقته القوية مع ترامب. وألغى خطابه السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وكان من المحتمل أن يلتقي مع ترامب خلال هذا الاجتماع.