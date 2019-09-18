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ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران خلال 48 ساعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:51 م
ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران خلال 48 ساعة ترامب
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكرى، مضيفا أننا سنفرض عقوبات جديدة على إيران خلال 48 ساعة.

وأضاف خلال كلمته، أن لدينا القوة الكافية للقيام بما يتوجب علينا القيام به تجاه إيران.

 

 


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