تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.9% خاسراً 106.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5502.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.23% خاسراً 135.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5934.59 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.01% خاسراً 47.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4669.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 198.9 مليون سهم بقيمة 62.4 مليون دينار كويتى عبر 9265 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.38%، تلاه شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 6.20%، ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم " الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.18% ثم الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 8.70%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 7.34%.