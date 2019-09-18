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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:24 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.9% خاسراً 106.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5502.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.23% خاسراً 135.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5934.59 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.01% خاسراً 47.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4669.08 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 198.9 مليون سهم بقيمة 62.4 مليون دينار كويتى عبر 9265 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%.
 
وجاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.38%، تلاه شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 6.20%، ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم " الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.18% ثم الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 8.70%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 7.34%.
 

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