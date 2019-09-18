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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.92% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:24 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.92% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.92% خاسراً 26.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2823.56 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 123.7 مليون سهم محققة ما قيمته 67.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2217 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.40%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.29%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.11%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.49%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.11%.
 

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