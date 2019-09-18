تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.62% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.62% خاسراً 24.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1489.37 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.9 مليون سهم بقيمة 868 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 105.68% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.11%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.84% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.30% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.69%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.