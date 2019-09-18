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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام التعاملات هامشيا وسط مبيعات محلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:25 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام التعاملات هامشيا وسط مبيعات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 423 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.286 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.85%، والعرب على 5.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.04%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 55.3 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 18.2 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14745 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 17804 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5452 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1440 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
 

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