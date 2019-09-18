سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 362 شاحنة و156 سيارة بموانئ البحر الأحمر وتفريغ 3400 طن رخام بموانى بورسعيد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:40 م
تداول 362 شاحنة و156 سيارة بموانئ البحر الأحمر وتفريغ 3400 طن رخام بموانى بورسعيد ميناء سفاجا - أرشيفية
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 362 شاحنة بضائع و156 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس، وعلى متنهم 132 شاحنة و14 سيارة، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 158 شاحنة و32 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا، وعلى متنها 11 شاحنة، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 36 شاحنة و9 سيارة، بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 99 سيارة واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة MINNA.

وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم 18 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة SAFI وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 94 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3400 طن رخام بالميناء، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


ميناء البحر الاحمر

ميناء سفاجا

سفن حاويات

ميناء بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة