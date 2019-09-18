تداول 362 شاحنة و156 سيارة بموانئ البحر الأحمر وتفريغ 3400 طن رخام بموانى بورسعيد

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 362 شاحنة بضائع و156 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس، وعلى متنهم 132 شاحنة و14 سيارة، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 158 شاحنة و32 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا، وعلى متنها 11 شاحنة، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 36 شاحنة و9 سيارة، بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 99 سيارة واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة MINNA.

وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم 18 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة SAFI وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 94 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3400 طن رخام بالميناء، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.