تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة شاب داخل مسكنه فى العياط

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض وفاة شاب داخل مسكنه بالعياط، وذكر شهود عيان أن الشاب أنهى حياته بالانتحار، لمروره بأزمة نفسية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى "م.ح" فارق الحياة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته.

وذكر شهود عيان أن الشاب أصيب بأزمة نفسية دفعته للانتحار، ويجرى رجال المباحث التحريات لبيان حقيقة انتحاره من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.