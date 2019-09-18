تجديد حبس موظفين بجهاز 6 أكتوبر بتهمة بيع أرض ملك الدولة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس موظفين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر، بتهمة بيع أراضٍ مملوكة للدولة 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقارى، وصاحبى شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقى على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضى بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضى، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.

وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.