تجديد حبس عاطلين 15يوما لضبطهما بكمية من الاستروكس المخدر وأسلحة نارية ببنها

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطهما بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وأسلحة نارية .
وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من مباحث مركز شرطة بنها بضبطهم كلا من "محمود ا ع" وشهرته "موسى" 25سنة عاطل، ومقيم دائرة المركز، المطلوب ضبطه وإحضاره، و "محمد ج م" 24سنة عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و 7 طلقة خرطوش عيار 12، وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جرام، ومبلغ مالى 1300 جنيه و 2 هاتف محمول .
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما، والمبلغ المالى حصيلة تجارتها والهواتف للاتصال بعملائهما.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 19374 لسنة 2019 جنح مركز بنها.
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