تجديد حبس عاطلين 15يوما لضبطهما بكمية من الاستروكس المخدر وأسلحة نارية ببنها

القليوبية - فريق المحافظات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطهما بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وأسلحة نارية .

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من مباحث مركز شرطة بنها بضبطهم كلا من "محمود ا ع" وشهرته "موسى" 25سنة عاطل، ومقيم دائرة المركز، المطلوب ضبطه وإحضاره، و "محمد ج م" 24سنة عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و 7 طلقة خرطوش عيار 12، وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جرام، ومبلغ مالى 1300 جنيه و 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما، والمبلغ المالى حصيلة تجارتها والهواتف للاتصال بعملائهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19374 لسنة 2019 جنح مركز بنها.