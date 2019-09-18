سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها لسرقتهما بالزيتون

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:32 ص
تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها لسرقتهما بالزيتون جثة -أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجته لسرقتهما 45 يوما على ذمة التحقيق. 
 
وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب واقعة العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، عامل جار المجنى عليهما حيث ارتكب جريمته بطعنهما بالسكين  بدافع السرقة وفر هاربا. 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، على الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثورعلى جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة  محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .
 
 
 

الزيتون

نيابة الزيتون

قسم الزيتون

جريمة قتل

جريمة الزيتون

قتل زوجين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قاتلة زوجها فى العمرانية تجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها الجريمة

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 11:57 ص

قاتلة زوجها بالبحيرة تعترف: "عشيقى لبس نقاب لقتل زوجى حتى يخلو لنا الجو"

السبت، 07 سبتمبر 2019 01:06 م

مفاجآت فى قضية قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم تكشفها التحقيقات.. ملازم بقسم أول: المتهم حرر بلاغا يعترف بقتلهم.. بائع:المتهم اشترى منى ساطور قبل الواقعة بزعم ذبح ماشية.. حارس العقار :لم يدخل العمارة أحد غير ساكنيها

الخميس، 05 سبتمبر 2019 07:00 م

بعد إيداع مدرس الفيوم قاتل زوجته وأولاده بسبب هوس التنقيب عن الآثار مستشفى الأمراض العقلية.. متى يكون الاضطراب النفسى سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية؟ والنقض تصدت للإدعاءات بإيداع المتهم 45 يوما تحت الملاحظة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة