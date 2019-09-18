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تجار: الجزائر تشترى ما يصل إلى 600 ألف طن من قمح الطحين فى مناقصة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:24 م
تجار: الجزائر تشترى ما يصل إلى 600 ألف طن من قمح الطحين فى مناقصة قمح
رويترز

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قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء، إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، اشترى ما يتراوح بين 420 ألفا و600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة أُغلقت يوم الثلاثاء.

وقال التجار إن سعر شراء القمح بلغ نحو 211 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وحدد بعض التجار السعر بما يتراوح بين 211 و213 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

ويمكن توريد القمح من أي منشأ لكن التجار يعتقدون أن القمح ربما يُورد من فرنسا ومنطقة بحر البلطيق.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتستند تقارير الشراء إلى تقييمات التجار.

وتطلب المناقصة القمح للشحن على فترتين الأولى بين أول نوفمبر والخامس عشر من الشهر نفسه، والثانية في الفترة من 16 إلى 30 نوفمبر، وفاجأ هذا بعض التجار لأن الديوان المهني تخطى فترة الشحن في أكتوبر.

وفي المناقصة السابقة في 31 يوليو، اشترت الجزائر نحو 570 ألف طن من قمح الطحين للشحن في سبتمبر.


قمح الطحين

القمح

الجزائر

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