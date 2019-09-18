بومبيو يزور السعودية والإمارات لبحث سبل الرد على هجمات استهدفت منشآت نفطية

واشنطن(أ ش أ)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، لبحث سبل الرد على هجوم استهدف منشآت نفطية سعودية، وذلك على الرغم من استبعاد الزعيم الأعلى الإيرانى على خامنئى أية محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - فى موقعها الاليكترونى - أن جولة بومبيو التى أُعلن عنها فى اللحظات الأخيرة وتشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد خطورة تطور التوترات مع إيران إلى صراع عسكري.

وقال ترامب إن إيران ربما تكون مسؤولة عن الهجوم، لكنه "يود تجنب" الحرب، بينما وجه بومبيو اللوم بشكل مباشر أكثر إلى طهران.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هجمات طائرات بدون طيار على منشأتى نفط سعوديتين، التى تعتقد الولايات المتحدة بأنها انطلقت من إيران على الرغم من مزاعم جماعة الحوثى فى اليمن بأنها هى من نفذت هذه الهجمات، بددت كل الآمال فى أن يلتقى ترامب بنظيره الإيرانى حسن روحانى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الأسبوع المقبل.

وأرسلت الولايات المتحدة خبراء الطب الشرعى إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة فى التحقيق لتحدد الموقع الذى انطلقت منه الهجمات، ويتوقع مسؤولون أمريكيون إن السعودية قد تطلب من مجلس الأمن الدولى إدانة إيران إذا ثبتت أنها هى المسؤولة عن هذه الهجمات.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن زيارة بومبيو الخاطفة ستسمح له بمناقشة سبل الرد على تصرفات إيران فى المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقى بومبيو لدى وصوله جدة اليوم مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للتشاور حول التنسيق لمواجهة إيران .. وفى وقت لاحق، سيزور بومبيو الإمارات للقاء ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد.