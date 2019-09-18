بـ"تروسيكل"..الأقصر أول محافظة تطلق منظومة نظافة جديدة لجمع القمامة من المنبع

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه تقرر البدء فى إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها، لإعادة الصورة الجمالية والوجة الحضارى للشارع المصرى، وذلك فى ضوء حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع"، أنه تم مؤخراً تكليف إحدى الشركات لتطبيق منظومة النظافة الجديدة وجمعها مجاناً من المنبع بالوحدات السكنية داخل نطاق مدينة الأقصر، مؤكداً أنه تعتبر محافظة الأقصر هى أول محافظة تقوم بتطبيق المنظومة على مستوى محافظات مصر، وبالفعل بدأت الشركة فى تطبيق منظومة جمع ونقل المخلفات وإعادة تدويرها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً، بتخصيص 5 تروسيكلات لجمع القمامة، والتى يبدأ عملها تحديداً داخل نطاق حى جنوب كمرحلة أولى، وسيتم إستكمال أعمال الجمع بباقى الأحياء تدريجياً.

وأكد العميد أيمن الشريف أنه سيتم تطبيق منظومة النظافة الجديدة فعلياً على أرض الواقع، لجمع القمامة من الوحدات السكنية طبقاً للمواعيد المخصصة للعمل يومياً لعملية الجمع والتى تبدأ العمل من الساعة 7 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الواحدة ظهراً حتى 3 عصرا ثم 10 مساءاً، حيث تتجول مركبات تروسيكل جمع القمامة، طبقا لهذه المواعيد المعلنة، موضحاً أنه أيضاً وحرصاً على سلامة وأمن المواطنين تم تخصيص زى موحد للعمال مطبوعا عليه إسم الشركة، وتم عمل 2 نقطة تفريغ للتروسكلات داخل القلابات كنقطه تجميع وسيطة لنقلها المصنع، مناشداً جميع الأهالى والسكان معاونة عمال الشركة أثناء أعمال الجمع عن طريق النداء أو سماع الصافرة عند دخول الشارع لاصطحابهم الأكياس السوداء لإلقائها بالتروسيكل الخاص به.