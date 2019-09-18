برلمانى عراقى يدعو تركيا لعدم استغلال ملف المياه كوسيلة ضغط لأهداف خاصة

كتب : أحمد جمعة

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه فى مجلس النواب العراقى سلام الشمري، اليوم الأربعاء، تركيا إلى الالتزام بتعهداتها المقدمة للعراق الخاصة بملف المياه وحصة العراق منها، مؤكداً على عدم استغلال ملف المياه كوسيلة ضغط لأهداف خاصة.

وقال البرلمان العراقى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن العلاقات السياسية والتجارية مع تركيا تشهد تصاعدا مستمرا فى ظل رغبة العراق فى انتهاج سياسة متوازنة مع الجميع تعكس الرغبة الواضحة فى إبعاده عن سياسة المحاور والميل لطرف على حساب الآخرين.

وشيدت تركيا سد إليسو وهو سد اصطناعى ضخم على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق فى تركيا، بدأت عملية إنشاؤه عام 2006، وهو واحد من 22 سد ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول تهدف أنقره إنشاءهم على نهرى دجلة والفرات، ما أثر بشكل سلبى على حصة العراق من المياه التى تسبب السد فى تقليلها.

ودعا تركيا للنظر إلى العلاقات مع العراق بصورة واضحة ومنفتحة والابتعاد عن التنصل عن الاتفاقات ونتائج المباحثات السابقة بهذا الأمر واستغلال ملف المياه كوسيلة ضغط لأهداف خاصة.

وطالب النائب العراقى أنقرة بضرورة الالتزام بتعهداتها والابتعاد عن أى خطوات سلبية تؤثر على العلاقة مع العراق، مبينا أن "سياسة التعامل بالمثل حق طبيعى لأية دولة تحاول أخرى الإضرار بها".

وكشف مسؤولون عراقيون فى بغداد، الأحد الماضى، عن تجدد الخلاف العراقى التركى، بشأن حصة العراق المائية من مياه دجلة والفرات، بعد اتفاق أوّلى كاد يبرم بين الجانبين.