سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

برلمانى عراقى يدعو تركيا لعدم استغلال ملف المياه كوسيلة ضغط لأهداف خاصة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:07 م
برلمانى عراقى يدعو تركيا لعدم استغلال ملف المياه كوسيلة ضغط لأهداف خاصة سد أليسو التركى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه  فى مجلس النواب العراقى سلام الشمري، اليوم الأربعاء، تركيا إلى الالتزام بتعهداتها المقدمة للعراق الخاصة بملف المياه وحصة العراق منها، مؤكداً على عدم استغلال ملف المياه كوسيلة ضغط لأهداف خاصة.

 

وقال البرلمان العراقى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن العلاقات السياسية والتجارية مع تركيا تشهد تصاعدا مستمرا فى ظل رغبة العراق فى انتهاج سياسة متوازنة مع الجميع تعكس الرغبة الواضحة فى إبعاده عن سياسة المحاور والميل لطرف على حساب الآخرين.

 

وشيدت تركيا سد إليسو وهو سد اصطناعى ضخم على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق فى تركيا، بدأت عملية إنشاؤه عام 2006، وهو واحد من 22 سد ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول تهدف أنقره إنشاءهم على نهرى دجلة والفرات، ما أثر بشكل سلبى على حصة العراق من المياه التى تسبب السد فى تقليلها.

 

ودعا تركيا للنظر إلى العلاقات مع العراق بصورة واضحة ومنفتحة والابتعاد عن التنصل عن الاتفاقات ونتائج المباحثات السابقة بهذا الأمر واستغلال ملف المياه كوسيلة ضغط لأهداف خاصة.

 

وطالب النائب العراقى أنقرة بضرورة الالتزام بتعهداتها والابتعاد عن أى خطوات سلبية تؤثر على العلاقة مع العراق، مبينا أن "سياسة التعامل بالمثل حق طبيعى لأية دولة تحاول أخرى الإضرار بها".

 

وكشف مسؤولون عراقيون فى بغداد، الأحد الماضى، عن تجدد الخلاف العراقى التركى، بشأن حصة العراق المائية من مياه دجلة والفرات، بعد اتفاق أوّلى كاد يبرم بين الجانبين.


العراق

اخبار العراق

برلمانى عراقى

سد اليسو

السدود التركيه

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. خطر الجفاف يهدد العراق بعد إعلان "أردوغان" عزمه بدء ملء خزان سد أليسو

الجمعة، 08 مارس 2019 07:23 م

فيديو.. تركيا تشن حرب مياة على العراق.. سد "أليسو" العملاق يهدد بتصحر بغداد وجفاف نهر دجلة.. أردوغان يشرد ويعطش مئات المدنيين من أجل إنارة أنقرة.. وتوقعات بجفاف وفقدان بلاد الرافدين 11 مليار مكعب مياه فى السنة

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 08:30 م

تركيا تراوغ العراق بورقة "النفط مقابل المياه".. أردوغان يبتز العراقيين ويبدأ ملء سد أليسو قريبا.. مصدر عراقى: عشرات السدود الإيرانية والتركية تفاقم الأزمة.. وائتلاف دولة القانون يطالب بتدويل القضية

السبت، 09 يونيو 2018 11:30 م

السفير التركى لدى العراق: تركيا توقف ملء سد إليسو حتى يوليو

الخميس، 07 يونيو 2018 06:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة