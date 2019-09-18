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بدء نشاط وحدات مواجهة التطرف الفكرى والعنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:00 ص
بدء نشاط وحدات مواجهة التطرف الفكرى والعنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنه تم بدء نشاط عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحافظة الشرقية، فى مقدمتها وحدة مواجهة التطرف الفكرى، والتى طالب بها رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب لمحاربة الفكر بالفكر ونشر الوعى والثقافة بالتعاون مع وزارت الشباب والرياضة والأوقاف.

وأضاف شعلان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر تنظيم افتتاح للوحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم دعوة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة والأوقاف ومحافظ الشرقية .

وأشار شعلان، إلى أن الوحدات الجديدة تأتى تنفيذا لتوجيهات المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات، ومنها وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بدورها المتميز الذى تجلى فى محو أمية 7 آلاف مواطن شرقارى خلال 3 شهور من خلال كلية التربية، فضلا عن إنشاء وحدة العنف ضد المرأة، وكذلك وحدة رصد المشكلات المجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن أكبر مثال على ذلك ما تم من انجازات لتطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس، موضحاً أن الجامعة بدأت تفعيل خدماتها للبيئة المحيطة ومثال ذلك نجاح مبادرة " الإبصار حق لكل مواطن "فى إجراء عدد 500 عملية جراحية، نفذ قسم الرمد بمستشفى الجامعة منها 317 حالة، وباقى الحالات نفذها عدد من المراكز الخاصة بواقع  49 حالة بمركز بهجت للعيون، و 43 حالة بمركز مصر للعيون، و35 حالة بمركز الشرقية للعيون، و26 حالة بمركز ألفا للعيون، و17 حالة بمركز الحكمة للعيون، و7 حالات بمركز الأمين للعيون، و6 حالات بمركز الفردوس للعيون لمواطنى محافظة الشرقية بمراكز الزقازيق، ههيا، منيا القمح، أبو كبير، أبو حماد، ديرب نجم ومراكز أخرى .

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن المبادرة بدأت منذ أول يناير 2019 وستستمر لمدة عامين بمعدل إجراء 500 عملية جراحية مجانا سنويا لإزالة المياه البيضاء المسبب الرئيسى للعمى فى محافظة الشرقية وزرع العدسات، وتستهدف الفئات غير القادرة  التى لا تصل إليها أى رعاية صحية مثل الأرامل وأصحاب العمالة الموسمية دون تكلفتهم ماديا فى أى مرحلة من مراحل العلاج، وقد تم توفير الأدوية مجانا من خلال ثلاثة شركات أدوية .


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جامعة الزقازيق

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