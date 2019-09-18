الرئيسية أخبار عاجلة بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:26 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره السودانى، عبدالله حمدوك، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. كان رئيس الوزراء قد أكد فى اتصال سابق مع نظيره السودانى على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة. السودان رئيس وزراء السودان مصطفى مدبولى الوزراء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رفع العلم السودانى بمجلس الوزراء استعدادا لاستقبال رئيس حكومة السودان.. صور الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:03 ص جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى اليوم لبحث التعاون الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:47 ص رئيس وزراء السودان يصل القاهرة ومدبولى يستقبله بالمطار الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:38 ص رئيس وزراء السودان يغادر الخرطوم متوجها إلى القاهرة الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:22 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة "ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر" شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى 5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها "اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة المزيد من Trending Plus
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