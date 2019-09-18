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بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:26 م
بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره السودانى، عبدالله حمدوك، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
 
 
 
كان رئيس الوزراء قد أكد فى اتصال سابق مع نظيره السودانى على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة.
 

السودان

رئيس وزراء السودان

مصطفى مدبولى

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