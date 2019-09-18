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بدء إنشاء أعلى شبكة كهربائية فى العالم بالصين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:24 ص
بدء إنشاء أعلى شبكة كهربائية فى العالم بالصين الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)

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بدأت الصين مشروع إنشاء شبكة كهربائية لنقل وتحويل الكهرباء على ارتفاع 5357 مترا فى منطقة التبت ذاتية الحكم، لتكون بذلك أعلى شبكة كهربائية ارتفاعا على مستوى العالم.

وذكرت سلطات منطقة التبت - فى بيان اليوم - أن متوسط ارتفاعات أبراج الشبكة يبلغ أكثر من 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، فيما يبلغ ارتفاعها الأعلى 5357 مترا، وأن المشروع يمتد بإجمالى طول 1689 كيلومترا، من مدينة "شيقاتسي" إلى ولاية "علي" بالمنطقة، عبر مساحات من الجليد والأراضى المقفرة والمستنقعات.

وأضافت سلطات المنطقة أن المشروع يحتاج إلى استثمارات بقيمة 7.4 مليار يوان (حوالى مليار دولار)، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول عام 2021.

 


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