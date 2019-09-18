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بالأرقام.. 5 دول أجنبية رفعت حجم واردتها من السلع المصرية أبرزها كندا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:40 م
بالأرقام.. 5 دول أجنبية رفعت حجم واردتها من السلع المصرية أبرزها كندا صادرات - ارشيفية
كتبت- هبة حسام

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شهدت الصادرات المصرية، ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث سجلت 15.2 مليار دولار، مقابل 14.9 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضى، بارتفاع تجاوزت قيمته 304 ملايين دولار.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، رفع عدد من الدول حجم وارداتها من السلع المصرية، جاء أبرز خمسة من بين تلك الدول، اليونان، ورومانيا، وإسبانيا، وسنغافورة، وكندا.

أظهرت البيانات الإحصائية، ارتفاع صادرات مصر لليونان إلى 401.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 210.9 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضى، بزيادة 190.4 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات المصرية لدولة سنغافورة إلى 54.6 مليون دولار، مقابل 30.7 مليون دولار، بزيادة 23.9 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر ارتفعت إلى رومانيا بقيمة 19.3 مليون دولار، وذلك بعد أن سجلت 57.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة ب 38.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وعن دولتى إسبانيا وكندا، واللاتى ارتفع حجم الصادرات المصرية إليهما أيضاً، أوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات إسبانيا من السلع المصري، بلغت 645.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، بارتفاع  25.2 مليون دولار عن حجم وارداتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضى  والتى سجلت 620.5 مليون دولار.

فى حين، بلغ حجم الصادرات المصرية لكندا، 341.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 33.4 مليون دولار فقط للفترة المماثلة من العام الماضى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 308 ملايين دولار، لتأتى الدولة الكندية بهذا الارتفاع أكثر دولة أجنبية رفعت من حجم وارداتها من السلع المصرية خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، بارتفاع تجاوزت نسبته 900% عن ذات الفترة من العام الماضى.

 

 

 

 


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الصادرات المصرية

التجارة الخارجية لمصر

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جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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