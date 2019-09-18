باكستان: سنبذل كل وسعنا لاستئناف مباحثات السلام بين أمريكا وطالبان

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أعرب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، عن أسفه لتوقف مباحثات السلام بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية، وقال إن اسلام أباد ستبذل كل ما بوسعها لاستنئاف المباحثات، لأن السلام فى المنطقة يصب فى مصلحة بلاده.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات عمران خان، جاءت فى مؤتمر صحفى، عقب افتتاحه محطة العبور على مدار الساعة على معبر "طورخام" مع أفغانستان، اليوم، وقال إنه ستكون مأساة إذا لم يتم المضى قدماً فى المباحثات.

وأكد خان: "سوف أصر على استنئاف المباحثات خلال اجتماعى مع الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، المقبل على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وأضاف أن السلام فى أفغانستان سيساعد فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن افتتاح محطة العبور التى ستكون مفتوحة على مدار الساعة على معبر "طورخام" ستسهم فى تسهيل حركة السفر وتعزيز التجارة بين البلدين.

وحول الوضع فى جامو وكشمير قال إن باكستان لن تعقد أى حوار مع الهند حتى ترفع حظر التجوال على الكشميريين.